Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası ile sözde avukat "rüşvet" iddiasıyla yargılanacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 kişinin kovuşturma aşamasındaki davasına ilişkin, tanıkların ifadesini değiştirmesine yönelik "rüşvet" teklif ettiği iddia edilen Sevinç'in babası ve kendisini avukat olarak tanıttığı ileri sürülen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası Y. Sevinç ile kendisini avukat olarak tanıttığı ileri sürülen Ertin V. hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla, "Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Sevinç'in yargılamasının yapıldığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak bulunan E.A'nın, kendisini avukat olarak tanıtan Ertin V. tarafından telefon ile aranarak söz konusu olaydan oluşan zararın, tanıklıkta Sevinç lehine ifade vermesinin ardından giderilmesi yönünde görüşme yaptığı yer alıyor.

Şüpheli Y. Sevinç'in tanık E.A'yı ikna etmesine yönelik sözde avukat diğer şüpheli Ertin V. ile görüşmelerindeki tape kayıtlarının bulunduğu iddianamede, ayrıca şüpheli Y. Sevinç'in işyerine ait hat ve kendi cep telefonu hattı üzerinden birçok kez E.A'nın arandığı tespitleri yer alıyor.

Öte yandan iddianamede, diğer tanıklara yönelik de aile bireyleri ve sanık avukatları tarafından şikayetlerini geri almaları için ısrarcı olunduğu belirtiliyor.

Tutuksuz sanıklar Y. Sevinç ile Ertin V'nin 8 Mart'ta yargılanmasına başlanacak.

- Olay

Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 kişinin yargılandığı davada, dinlenecek bazı tanıklara ifadelerini değiştirmeleri yönünde Sevinç'in babası Y. Sevinç ile Ertin V'nin rüşvet teklif ettikleri iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Başsavcılık koordinesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevinç'in babası Y. Sevinç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ertin V. ise tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

"Rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ile 12 kişinin yargılanması ise devam ediyor.

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