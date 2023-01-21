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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sosyal Dayanışma Merkezleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda merkezlerde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Sosyal Dayanışma Merkezlerinin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ekici, özellikle okuma yazma bilmeyen vatandaşları kurslara davet etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Elif Cana Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

- Vali Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Para-Karate Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi olan Batuhan Şeneker ile 5'nci olan Arda Akbulut'u makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporcuları tebrik etti.

Spora ve sporculara her zaman destek olduklarını ifade eden Ekici, kentin adının sporla duyurulması için çalıştıklarını kaydetti.





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