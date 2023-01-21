Kırklareli'nde kooperatif temsilcileri bilgilendirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif temsilcilerine Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ticaret Borsası binasında düzenlenen toplantıda, amaçlarının devletin verdiği bütün hibe desteklerini mümkün olduğunca üreticilere ulaştırmak olduğunu söyledi.
Tüm üreticilere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Ekici, Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü görevlilerince yönetmelik hakkında bilgi verildi.