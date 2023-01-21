Kırklareli'nde öğrenciler yarıyıl tatillerini "kış okulları"nda geçiriyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar açıldı.

"Kış okulları" kapsamında Bilim Sanat Merkezinde açılan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Kırklareli'nde Bilim Sanat Merkezinde 11 farklı alanda düzenlenen atölyeye 55 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, kurslara güzel bir katılım olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinde il merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerindeki BİLSEM'lerde öğrenciler için 11 farklı atölyeler hazırlandığını ifade eden Kalkan, "Bir öğrenci en fazla 2 atölyeden faydalanabilmektedir. Atölyeler haftada 8 saat olmak üzere toplam 16 saattir. Açılan atölyelerimiz görsel sanatlar alanında 2, akıl oyunlarında 2, matematik uygulamaları alanında 4, yazılım geliştirme alanında 2 olmak üzere toplam 11 atölye ile sabah 10.00 ile12.30 öğlen 13.00 ile 15.30 arasında Bilim ve Sanat merkezinde devam edecektir." dedi.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Beyhan Tufan ise bir öğrencinin için farklı aktiviteler oluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerin ara tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren Tufan, "Ara tatilde öğrenciler okullarında yapmadıkları çalışmaları farklı bir ortamda yapabilmeleri amacımız. Öğrenci burada okulunda görmediği akıl oyunları ile tanışacak. Görsel sanatlar ve yazılım geliştirme gibi atölyelerde farkındalık kazanacaklar." diye konuştu.

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