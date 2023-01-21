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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine yıl 746 bin 48 kişi başvurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, başvuruda bulunan 41 bin 698 kişinin hasta randevusuna gelmediği belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında 22 bin 545 kişinin hastanede yatarak tedavi olduğu, 8 bin 276 ameliyat gerçekleştirildiği bildirildi.

- Huzurevi bocce takımı çalışmalarını sürdürüyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, huzurevi bocce takımını ziyaret etti.

Uysal, antrenman yapan yaşlılar ile bir süre bocce oynadı.

Daha sonra sporcularla sohbet eden Uysal, istekleri dinledi.

Bocce takımının geçen yıl katıldığı bir çok müsabakada başarı elde ettiklerini ifade eden Uysal, bu yılda yeni başarılar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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