Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.
Karakaşbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okunup, tesbihat yapıldı.
Kırklareli Müftüsü Yardımcıları Ramazan Özdemir ve Turgut Çavdar, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Özdemir, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirtti.
Her hafta farklı camilerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Özdemir, "Sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.