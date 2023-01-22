İYİ Parti Kırklareli İl Başkanlığı'na Volkan Akman seçildi

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KIRKLARELİ (AA) - İYİ Parti Kırklareli 3. olağan il kongresinde il başkanlığına Volkan Akman seçildi.

Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası düğün salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede faaliyet, denetim ve mali raporlar okunup ibra edildi.

Kongrenin ardından tek liste ile yapılan seçimde, 239 oyun 235'ini alan Akman, il başkanlığına seçildi.

Akman, konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kongrenin herkese hayırlı olmasını dileyen Akman, "İl başkanlığı aday sürecimde bana vermiş olduğunuz destekten dolayı tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum. Bugün sizlerin karşısına il başkanı olarak çıkmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bizler 3. olağan kongremizi şölen havasında tamamlayıp bembeyaz bir sayfa açarak tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Benden önce görev yapmış tüm il başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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