KIRKLARELİ (AA) - Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede çeşitli mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyip, ekiplerden bilgi aldı
Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha modern bir oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.
Ekiplerin cadde ve sokakları yenilediklerini ifade eden Gün, bazı bölgelerde beton asfalt uygulaması yapıldığını söyledi.
- Z kütüphanesinde öğrencilere etkinlik yapılacak
Pınarhisar Belediyesince öğrencilere yönelik etkinlikler yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatiline başlayan öğrencilerin tatil süreçlerini Z kütüphanesindeki eğlenceli aktivitelerle geçirecek.
Kütüphanede çeşitli yarışmalar, zeka oyunları, bilimsel deneyler ve çeşitli kurslar açılacak.