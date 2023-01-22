Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede çeşitli mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyip, ekiplerden bilgi aldı

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha modern bir oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Ekiplerin cadde ve sokakları yenilediklerini ifade eden Gün, bazı bölgelerde beton asfalt uygulaması yapıldığını söyledi.

- Z kütüphanesinde öğrencilere etkinlik yapılacak

Pınarhisar Belediyesince öğrencilere yönelik etkinlikler yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatiline başlayan öğrencilerin tatil süreçlerini Z kütüphanesindeki eğlenceli aktivitelerle geçirecek.



Kütüphanede çeşitli yarışmalar, zeka oyunları, bilimsel deneyler ve çeşitli kurslar açılacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.