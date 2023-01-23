Trakya'da geçen yıl 50 bin 183 konut satıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2022 yılında 50 bin 183 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da en çok konut satışı 34 bin 707 ile Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Geçen yıl Edirne'de 7 bin 856 konut el değiştirirken, Kırklareli'nde ise bu rakam 7 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Bölgede en çok konut satışı aralık ayında oldu. Tekirdağ'da 4 bin 206, Edirne'de 988, Kırklareli'nde de 973 satış gerçekleşti.

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