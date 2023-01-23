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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada kış aylarında köy yollarının karla kapanmasını ve buzlanmayı önlemek amacıyla araç filolarına karla mücadele aracı kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile karla mücadelede daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Kuşoğlu, kamyonun 7 metreküp kapasiteli solüsyonsuz tuz sericili damperi ve 3 metre kar bıçağı bulunduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, aracın Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek, İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Zabıtalara mevzuatı uygulama eğitimi veriliyor

Lüleburgaz'da zabıta mevzuatı uygulama eğitimi başladı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, çevre illerden 39 zabıta memuru katıldı.

Belediye zabıta yönetmeliğindeki maddelerin uygulanmasına ilişkin yapılan eğitim cuma günü sona erecek.

Eğitimin son gününde mevzuatların saha uygulaması yapılacak.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Emirali köyüne 25 Ocak Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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