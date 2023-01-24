Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hakan E. idaresindeki 34 BIR 494 plakalı otomobil ile Mehmet Emre K'nin kullandığı 34 JN 4677 plakalı otomobil, Taşağıl köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücüler ile 34 BIR 494 plakalı otomobilde bulunan İbrahim E. yaralandı.
Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.