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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Mumcu'yu ölümünün yıl dönümünde saygıyla, özlemle andıklarını belirtti.

24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu katledilen Mumcu'nun yaşamı boyunca barış, kardeşlik ve özgürlükleri savunduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Mumcu, bıraktığı eserlerle bilge kişiliği, engin öngörüsü, analiz ve değerlendirmeleriyle hala yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Karanlıkların üzerine cesaretle bıkmadan yürüyen, kişiliği, düşünceleri, yazdıkları ve yaşam felsefesi ile halkını uyaran, aydınlatan usta gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu saygıyla ve özlemle anıyorum."

- Çocuk tiyatrosu sahnelenecek

Vize Belediyesi organizasyonunda "Pamuk Dede Masalı" çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları yarı yıl tatillerinde tiyatro etkinliği ile buluşturacaklarını belirtti.

"Pamuk Dede Masalı" isimli tiyatro oyununun 27 Ocak Cuma günü belediye düğün salonunda 2 seans halinde sahneleneceğini aktaran Özalp, etkinliğine tüm çocukları davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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