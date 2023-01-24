Kırklareli'nde "yerli hububat tohum çeşitleri" toprakla buluşturuldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla geliştirilen yerli hububat tohum çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli buğday, arpa ve yulaf tohum çeşitlerinden 4 köyde deneme alanları oluşturuldu.

Kent merkezine bağlı Kayalı, Kula, Kofçaz ilçesinin Beyci ile Vize ilçesinin Akpınar köylerindeki deneme alanlarında yulafın "Aday", "Halkalı", "Kınalı", "Küçükyayla", "Kahraman, "Kınalı" ve "Kırklar", buğdayın "Aday", "Damla" ve "Saban" arpanın ise "Ekim", "Ocak" ve "Orak" yerli çeşitleri ekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, deneme alanlarında incelemede bulunup, hububatların gelişimlerini kontrol etti.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli hububat çeşitlerinin demonstrasyon çalışmalarına devam ettiklerini, yerli tohum çeşitlerinin kalite ve verimlerinin test edilerek bölge için en uygun tohumun belirleneceğini söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Aksoy, yerli tohum çeşitleriyle üretim kapasitesinin arttırılarak ithalatın düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çiftçileri yerli tohum ekmeye davet eden Aksoy, "Geliştirilen yerli ve milli tohumlarımız ülkemiz tarımı ve geleceğimiz için de önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

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