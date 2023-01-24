Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyası sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Adalet Bakanlığının "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyası sürüyor.
Kampanya kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki stant açıldı.
İlçede bir alışveriş merkezi ile İş Yurtları Kurumu satış mağazasında açılan stantta kitap bağışları kabul ediliyor.
Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanyadan toplanan kitaplar, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerde yerini alacak.
Kampanyada toplanan kitaplar sayesinde hükümlü ve tutukluların yeni ve güncel yayınlara ulaşmaları sağlanmış olacak.
Kampanya, 15 Şubat tarihinde sona erecek.