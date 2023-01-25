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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çiler, parti binasında düzenlenen Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısında, halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çiler, şöyle devam etti:

"Vatandaşların takdiri ile bu koltuklarda oturuyoruz. Bize bu görevi layık gören halkımız için çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çok çalışarak sorunları çözerek oturduğumuz koltuğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Bizim 2023 zaferine olan inancımız, liderimize olan bağlılığımız ve Türkiye'ye olan sevdamız hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Gayretimizden, kararlılığımızdan şaşmayacağız."

Konuşmaların ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

- İl Özel İdaresi köylerdeki çalışmalarını sürdürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresince Kuzulu köyünün şebeke suyu hattı yenilendi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 179 köye hizmet sunulduğu belirtildi.

Kuzulu köyünde 4 bin 200 metrelik şebeke suyu hattının yenilendiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kuzulu köyümüze daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için

ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan içme suyu ishale hattı yenilenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun."





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