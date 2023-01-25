Kırklareli'nde kadınlar serviks kanserine karşı bilgilendirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kadınlar serviks (rahim ağzı) kanserine karşı bilgilendirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, serviks kanseri farkındalık ayı kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde seminer düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in açılış konuşmasının ardından Dr. Feyza Özel, kanser taramaları ve serviks kanseri ile ilgili bilgi verdi.

Özel, tüm kadınları belirli aralıklarla kanser taramaları yaptırmaya davet etti.

Konuşmanın ardından Özel, kursiyerlerin sorularını yanıtladı.





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