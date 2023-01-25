Kırklareli'nde "Açık Kapı" değerlendirme toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Açık Kapı" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirildi.
Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla devlet ile vatandaşların en üst düzeyde iletişim kurmalarının amaçlandığını ifade eden Ekici, vatandaşların taleplerinin etkin
ve hızlı bir şekilde alınması, takip edilmesi ve sonuçlanması amacıyla çalıştıklarını kaydetti.
Toplantıya Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kurum müdürleri ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.