Kırklareli'nde "Açık Kapı" değerlendirme toplantısı yapıldı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Açık Kapı" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirildi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla devlet ile vatandaşların en üst düzeyde iletişim kurmalarının amaçlandığını ifade eden Ekici, vatandaşların taleplerinin etkin

ve hızlı bir şekilde alınması, takip edilmesi ve sonuçlanması amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kurum müdürleri ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.