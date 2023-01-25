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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftülüğü personeli ile bir araya geldi.

Vali Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, İl Müftüsü Yusuf Eviş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı, başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Ardından personel ile sohbet eden Ekici, kendilerine iletilen her sıkıntıyı çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

- BBP'den köy ziyaretleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç, köy ziyaretlerinde bulundu.

Andaç, partilileri ile ilk olarak Arizbaba köyünü ziyaret edip, köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından, Ürünlü ve Kocahıdır köylerini ziyaret eden Andaç, parti çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.













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