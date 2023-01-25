Kırklareli'nde bıçakla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tartıştığı kişilerden birini bıçakla öldürüp, diğerini yaralayan zanlı tutuklandı.
Çayırdere köyünde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Yasin K. (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde 23 Ocak'ta Yasin K. ile husumetli olduğu iddia edilen Emirkan T. (22) ve Mert K. (22) arasında tartışma çıkmış, Yasin K'nin bıçakladığı Emirkan T. hayatını kaybetmişti.
Bıçakla yaralanan Mert K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın ardından kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.