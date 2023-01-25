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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazlı sporcu 48 yaşındaki Ümit Er, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masterler Maraton Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Er, yaptığı açıklamada, gelecek yıl daha iyi çalışarak şampiyonada birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

Uluslararası alanda yarışmaya ilk kez katıldığını ve heyecanına yenik düştüğünü anlatan Er, "Bu sene kısmet değilmiş. Önümüzdeki yıllarda daha çok çalışıp bayrağımızı kürsüde dalgalandıracağım." dedi.

- LTSO'dan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

LTSO'dan yapılan açıklamada, Cebelli'nin ziyarette Hisarcıklıoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdiği, Hisarcıklıoğlu'nun da LTSO'ya çalışmalarında başarı dilediği bildirildi.





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