Kırklareli'nde "Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" toplantısı düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kısa sürede Trakya'nın en büyük OSB'si olacağını söyledi.

Vali Ekici, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında kabul etti.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB'de bir tekstil firmasında düzenlenen "Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" programına katılan Ekici, yaptığı konuşmada, Bursa ile Kırklareli sanayicilerinin bir araya geldiğini belirtti.

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında Marmara'nın batısında üretim kapasitesi yüksek bir kent olduğunu anlatan Ekici, "İki kentin birçok ortak yönü bulunuyor. Tekstil, döküm sanayi ve otomobil başta olmak üzere tarımla ilgili çok ortak yönlerimiz var. Biz ayçiçeğinin yüzde 8'ini, buğdayın yüzde 2,1'ini, pirincin yüzde 2,3'ünü üretiyoruz. İşletme büyüklükleri açısından Türkiye'de çok önemli bir yere sahibiz." dedi.

Kırklareli OSB'nin Trakya'nın seçkin bölgesi olduğunu vurgulayan Ekici, "Sanayi bölgemiz her geçen gün büyümektedir. Şu anda 5 bin dekar alandayız ama kısa sürede 15 bin dekara çıkacağız. Trakya'nın en büyüğü olacağız." diye konuştu.

Ekici, Bursa'nın da zengin ve köklü bir sanayisinin olduğunu dile getirdi.

Aktaş ise iki şehrin tecrübelerini buluşturmak ve kaynaştırmak amacıyla Kırklareli'nde bir araya geldiklerini ifade etti.

Salgın nedeniyle bütün dünyanın zor ve sıkıntılı süreçten geçtiğini vurgulayan Aktaş, "Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız. Tabii devlet, Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız gerekli görevleri ve sorumluluklarını yerine getirecek ama biz gerçekten çok üretmek ve çok çalışmak zorundayız." dedi.

Bursa hakkında yatırımcılara bilgi veren Aktaş, 17 milyar dolara yakın bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından iki kentin yatırımcıları görüş alıverişinde bulundu. Ardından tekstil firmasını gezen Ekici ile Aktaş işçilerle yemek yedi.

Programda Kırklareli OSB ile Demirtaş OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı.



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