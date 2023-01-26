Kırklareli'nde inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde U.B'ye ait inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olayı Z.K. ve D.Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.