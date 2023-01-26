Kırklareli'nde inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde U.B'ye ait inşaattan kablo, ampul ve görüntü sistemlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler olayı Z.K. ve D.Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.