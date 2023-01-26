Kırklareli'nde son bir haftada 3 ağacın gövdesi yakılarak tahrip edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son bir haftada 3 ağacın gövde kısımları yakıldı.

Karahıdır Korusu gölet mevkisinde bir ağacın gövdesinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ağacın gövdesinde çıkan yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri bölgede son bir haftada 3 ağaç yangınına müdahalede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Aydın Muslu Başoğlu, AA muhabirine, bugün yürüyüş yaparken bir ağacın gövdesinden duman çıktığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiğini anlatarak, yangınların kasıtlı çıkarıldığını ileri sürdü.





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