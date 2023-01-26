KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Ekici, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Yukarıkanara, Ahmetler, Ahlatlı ve Karaabalar köylerini ziyaret edip muhtarlardan bilgi aldı.
Daha sonra köy kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.
Ziyaretlerde Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı da yer aldı.
- "Mutlu Kentin Umutları" projesi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Kentin Umutları" projesi çalışmaları sürüyor.
Proje kapsamında halter kursuna katılan dezavantajlı çocuklar Nef Stadı'nda Galatasaray- Antalyaspor karşılaşmasını izleme imkanı buldu.
Proje kapsamında çocukların moral ve motivasyonları ile okul başarılarının artırılması amaçlanıyor.