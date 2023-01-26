Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Regaip Kandili mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.

Bu mübarek gün ve gecelerde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Üç aylar ve kandil geceleri, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu etrafında çarpan kalplerin, aynı hissiyatı paylaşan gönüllerin bir araya gelerek dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği müstesna günlerdir. Regaip gecesi, lütuf ve ihsanla dolu, çok iyi değerlendirilmesi gereken kıymetli bir gecedir. Bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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