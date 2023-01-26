KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Filiz Ekici, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce ile Ertuğrul köyündeki Fatma Ana Kültür Evi'ni gezdi.
Daha sonra Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu mini konser verdi.
Ekici, Ertuğrul Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni de ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
- Kur'an kurslarında dönem sonu etkinliği yapıldı
Lüleburgaz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında dönem sonu etkinliği düzenlendi.
İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Müftü Sabri Demir, öğrencilere belgelerini verdi.
Daha sonra kursa katılan öğrenciler dualar okudu.