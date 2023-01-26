Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Filiz Ekici, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce ile Ertuğrul köyündeki Fatma Ana Kültür Evi'ni gezdi.

Daha sonra Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu mini konser verdi.

Ekici, Ertuğrul Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni de ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

- Kur'an kurslarında dönem sonu etkinliği yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında dönem sonu etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Müftü Sabri Demir, öğrencilere belgelerini verdi.

Daha sonra kursa katılan öğrenciler dualar okudu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.