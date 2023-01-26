Kırklareli'nde bir haftada 85 düzensiz göçmen yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ocak tarihlerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, 85 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.