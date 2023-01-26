Kırklareli'nde jandarma, geçen yıl terör operasyonlarında 23 şüpheliyi yakaladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında düzenlediği terör operasyonlarında 23 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY, DHKP/C ile DEAŞ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen 23 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile sınır dışı edildiği, diğer şüphelilerin yargılanmalarının sürdüğü kaydedildi.









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