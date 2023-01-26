Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 33 adrese, 135 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği ile dronun da kullanıldığı operasyonda 84,46 gram sentetik uyuşturucu, 45,97 gram esrar, 24 uyuşturucu hap, 4 kurusıkı tabanca, hassas terazi, 2 av tüfeği, 2 çakı ile döner bıçağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



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