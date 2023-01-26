Trakya'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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EDİRNE (AA) - Trakya'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, vaaz verildi.

Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanlar'ın ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" başlıklı vaaz verildi. Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından cemaat yatsı namazını kılıp dua etti.



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