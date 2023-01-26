Trakya'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

EDİRNE (AA) - Trakya'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Edirne'de Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, vaaz verildi.
Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.
Balkanlar'ın ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" başlıklı vaaz verildi. Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.
Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından cemaat yatsı namazını kılıp dua etti.