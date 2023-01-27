İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Demirköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Pir, ilk olarak Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek'i ziyaret etti.

Kaymakam Şimşek'e çalışmalar hakkında bilgi veren Pir, Demirköy'ün orman açısından önemli olduğunu söyledi.

Ardından Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Pir, burada da personeli ile bir araya geldi.

Pir, burada yapılması planlanan çalışmaları anlattı.





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