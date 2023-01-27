Lüleburgaz'da kütüphanede öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için etkinlikler gerçekleştiriliyor.
"Yarıyıl Tatili Etkinlik Programı" kapsamında düzenlenen "Birbirimizi Keşfediyoruz" etkinliğinde öğrenciler grup oyunları oynadı.
Etkinliklerde okul öncesi öğretmeni Öykü Tikenceli tarafından çocukların insan ilişkileri, işbirliği, etkileşim, dayanışma, iletişim, sosyalleşme, paylaşma gibi kazanımları ile sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimi gibi eğitimler de veriliyor.
Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, etkinliklerin 3 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi.
Beyoğlu, tüm öğrencileri kütüphaneye davet etti.