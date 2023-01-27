Demirköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Gün, belediye binasında düzenlenen imza töreninde, çalışan her işçinin emeğine önem verdiklerini söyledi.

Sözleşmenin 9 işçiyi kapsadığını ifade eden Gün, tüm personelin haklarını en iyi şekilde korumaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen de, emeğin çok önemli olduğunu belirterek, şartlar çerçevesinde toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti.

Sendikanın iş yeri temsilcisi Eren Küçükköse ise işçiler için tüm imkanlarını kullanan Belediye Başkanı Recep Gün'e teşekkür eti.

Konuşmaların ardından toplu sözleşme imzalandı.









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