KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Demirköy'ün çok şirin bir ilçe olduğunu belirten Ekici, Gün'e çalışmalarında başarılar diledi.
Gün de desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.
- AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca'dan ziyaret
AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Selçuk Karabağ'ı ziyaret etti.
Koca, ziyarette, Karabağ'a görevinde başarılar diledi.
Karabağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karabağ, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.