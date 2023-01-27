Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde 25 Ocak'ta yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram sentetik uyuşturucu, 1000 kilitli poşet, iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirilmişti.