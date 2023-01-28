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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

78 avcının kontrol edildiği denetimde usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.





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