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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Babaeski Esnaf Sanatkarları Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Sercan Saip Çakıcı'yı ziyaret etti.

Çakıcı'yı tebrik eden Ekici, kooperatiflerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.

Ekici, daha sonra Babaeski Şoförler Odası Başkanı Mustafa Buyur'u ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- Lüleburgaz'da marketler denetlendi

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe etiket kontrolü yaptı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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