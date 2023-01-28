Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 24 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 24 büyükbaş hayvan kesilerek etleri sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve koyun keçi çiçeği hastalığı bulunmayan kentte küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'de yaptığı araştırmada küpesiz 24 büyükbaş hayvanı tespit etti.
El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibine ise 46 bin 783 lira ceza yazıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üreticileri duyarlı olmaya davet etti.
Kentin hastalıklardan ari olması nedeniyle canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu hatırlatan Aksoy, bu nedenle denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.