Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 24 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 24 büyükbaş hayvan kesilerek etleri sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve koyun keçi çiçeği hastalığı bulunmayan kentte küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'de yaptığı araştırmada küpesiz 24 büyükbaş hayvanı tespit etti.

El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine ise 46 bin 783 lira ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üreticileri duyarlı olmaya davet etti.

Kentin hastalıklardan ari olması nedeniyle canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu hatırlatan Aksoy, bu nedenle denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.