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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yıldız Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Sisin etkili olduğu Jandarma Kule mevkisinde ise sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor.

Karayolları 15 Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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