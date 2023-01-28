Kırklarelispor'un hedefi play-off

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KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Ligde mücadele eden Weecoins Kırklarelispor'un Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu, bu sezon hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.

Baytaroğlu, AA muhabirine, yeni transferler ile takımı güçlendirdiklerini söyledi.

Yarın karşılaşakları Kırşehir maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Baytaroğlu,"Şu an tabi play-off potasının içerisinde olmayı isterdik. Play-off potasıyla aramızda 6 puan bulunuyor. Kırklarelispor olarak bu potanın içerisine girebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.









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