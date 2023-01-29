KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türkçe kursu düzenlenecek.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 31 Ocak Salı günü başlayacağı bildirildi.
Kurs kayıtlarının devam ettiği bildirilen açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kurs 17 Martta sona erecek.
- Üsküp'te sentetik futbol sahası yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üsküp beldesinde sentetik futbol sahası yapılacak.
Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, sahada 500 kişilik portatif tribün ile soyunma odalarında yapılacağını belirtti.
Saha çalışmalarının şubat ayı içerisinde başlayacağını bildire Kasap, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yapılacak olan futbol sahasının beldemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'a, Kırklareli Valimiz
Birol Ekici'ye teşekkürlerimi sunuyorum."
- Vize Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Vize Belediyesi kamyon ve karla mücadele ekipmanlarını filosuna ekledi.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda Vize'ye en iyi şekilde hizmet etmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Özalp, "Hepimizin bildiği gibi kar yağdığı zaman yolların ve sokakların açılmasında sıkıntılar yaşanıyordu. Bundan sonra inşallah böyle sıkıntılar yaşanmayacaktır. Aracımızın ilçemize ve Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.