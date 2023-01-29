Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, işgücü piyasasına ilişkin aylık çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İş ve meslek danışmanları tarafından 2022 yılında 13 bin 516 kişi ile danışmanlık görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 6 bin 221 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini bildirdi.
Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.