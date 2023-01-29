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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanlarının yeşili, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Demirköy ilçesi ile merkeze bağlı Dereköy'ün yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı. Yağışın ardından kar beyazına orman içlerindeki derelerin ışıltısı eşlik etti.

Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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