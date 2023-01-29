Kırklareli'nde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince Babaeski ilçesinde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, kendilerine iletilen sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile her ay bir ilçede muhtarların ve halkın

sorunlarını dinlediklerini ifade eden Ekici, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Pehlivanköy

Kaymakamı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı

Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican da katıldı.





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