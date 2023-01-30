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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde kar yağışının ardından bazı dereler yeniden gür akmaya başladı

AA

Kırklareli'nde kar yağışının ardından bazı dereler yeniden gür akmaya başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına gelen bazı derelerdeki su miktarı, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından arttı.

Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olduğu için yeteri kadar yağış alamayan bölgedeki birçok barajın su seviyesi azalırken, bazı dereler de kuruma noktasına geldi.

Kar yağışı sonrası bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'ndan eriyen kar, derelerdeki su miktarını artırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, kar yağışının tüm vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Geçen yıl ocak ayında bölgede yaklaşık 20 santimetre kar bulunduğunu ifade eden Aksoy, bu yıl kentin yüksek kesimlerinin sadece beyaz örtüyle kaplandığını ifade etti.

Aksoy, kar yağışının özellikle tarım alanlarına çok iyi geleceğini vurguladı.

Dereköy'de yaşayan Zeki Kaptan da karın bereket getirdiğini vurgulayarak, "Kar görmek özlemdi bizim için. Derelerimize yağmurla, karla birlikte neşe geldi. Kar ile derelerden su sesi gelmeye başladı. Suyun şarıltısını yeniden derelerden duyuyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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