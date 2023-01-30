Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, "küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi" başvurularının başladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde kayıtlı, geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren

12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerinin desteklerden yararlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 lira , 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 lira, 10-11,99 metre arası gemilere 6 bin lira ödeme yapılacağı ifade edildi.

Başvurular 10 Martta sona erecek.

- Yürüyüş yolu yapıldı

Kırklareli İl Özel İdaresince Kırklareli Üniversitesi ile Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu arasına yürüyüş yolu yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, öğrenciler tarafından talep edilen yolun yaklaşık bir haftada hizmete sunulduğu bildirildi.

Hizmete sunulan yolun öğrencilerin üniversite ile yurtlarına ulaşımını kolaylaştırdığı belirtildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.