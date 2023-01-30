Güzeller çifti yakınlarından dinledikleri mübadele anılarını torunlarına aktarıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme uyarınca gerçekleştirilen nüfus mübadelesiyle yakınları Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine göç eden 80 yaşındaki Hüseyin ile 76 yaşındaki Esma Güzeller çifti büyüklerinden dinlediği anıları, torunlarına aktarıyor.

Yunanistan'da güven içinde yaşama imkanı kalmayınca mübadele kapsamında Türkiye'ye dönenler arasında yer alan Güzeller çiftinin dedeleri ile yakınları, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yerleştirildi.

Mübadeleden sonra Düğüncübaşı köyünde dünyaya gelen çift, yaklaşık 55 yıl önce dünya evine girdi. Hüseyin Güzeller, babasıyla çiftçilik yaparak ailesinin yaşamını idame ettirdi.

İki çocuğu ve 4 torunu bulunan Güzeller çifti, yakınlarından dinledikleri mübadele anılarını unutamıyor.

- "Vapurla Türkiye'ye gelirken çok sevinmişler"

Esma Güzeller, AA muhabirine, dedesi ve babasının 1924 yılında zorluklarla Türkiye'ye göç ettiğini söyledi.

Babaannesinin anlattığı mübadele anılarını aklından çıkaramadığını, dedesi ve babasının doğduğu köyü merak ettiğini anlatan Güzeller, "Babam o yıllarda 8 yaşındaymış. Vapur gelirken doğum yapan olmuş, ölen olmuş. Ölen olduğunda balıklar hücum edince kaptan bağırırmış 'ölü var' diye. Ama babaannem hep bize 'siz burada şanslısınız' derdi." ifadelerini kullandı.

Dedesi ve babaannesinin memleket sevdasıyla vapurda hep ağladıklarının kendilerine anlatıldığını aktaran Güzeller, şöyle devam etti:

"Vapurla Türkiye'ye gelirken çok sevinmişler. Vapurda 'kurtuluyoruz, Türkiye gidiyoruz' diye, iyi kötü ellerinde tabancalar varmış, havaya ateş ederek 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, düşmanı döktün dağa taşa, bizi Türkiye'ye kavuşturursun' diyerek Muğla'ya gelmişler. Muğla'da bir süre yaşadıktan sonra iklim ve şartlara ayak uyduramayan dedemler Lüleburgaz'a gelmeye karar vermişler. Muğla'dan gemiye binmişler Tekirdağ'da inmişler. Sonra gelmişler bir çiftliğe, ama çok zahmet çekmişler, ahırlara yerleşmişler, kuyular açarak yemekler pişirmişler. Yaz gelmiş dere boyunda kerpiç kesmişler komşu ahırlardan sap saman istemişler ev yapmışlar. Öküz arabaları ile Evrencik köyünden dal budak almışlar evlerin üstlerini örtmüşler. Çiftlikte amelelik yaparak geçinmişler. Babam çiftlikte büyüyerek hep orada çalışmış. Sonra çalışa çalışa bugünlere gelmişler."

Hüseyin Güzeller ise dedesinin Yunanistan'dan büyük bir mutlulukla Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Dedelerinin fakirlik içinde göç ettiklerini dile getiren Güzeller, dedesinin yaşadığı köyü yaklaşık 10 yıl önce ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Güzeller, mübadele anılarını eşiyle birlikte torunlarına aktardıklarını dile getirdi.





















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