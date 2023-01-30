Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskibedir köyündeki tesiste atıkların biriktirildiği bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisteki personelin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle tesisin bir kısmında hasar oluştu, iş makinesi zarar gördü.









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