Kırklareli'nde kalp krizi geçiren 15 yaşındaki öğrenci öldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kırklareli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Defne Doğa Mutlu, Babaeski ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlandı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Mutlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mutlu için, Babaeski Büyük Cami'de tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Mutlu'nun cenazesi namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.





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