Kırklareli kent merkezinde kar yağışı başladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinin ardından kent merkezine de kar yağdı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonları ve amatör kameralarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakinlerinden Nuray Zengin, AA muhabirine, uzun zamandır kara hasret olduklarını söyledi.

Kar yağışıyla sevinç yaşadığını anlatan Zengin, "İnşallah yağış devam eder, barajlar dolar, çiftçimizin yüzü güler." dedi.

Zengin, çektiği fotoğrafları İstanbul'daki arkadaşlarına gönderdiğini kaydetti.

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.